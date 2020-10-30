Лесной пожар, возникший в Геранбое в результате армянского артобстрела, потушен - МЧС

БАКУ /Trend/ - Лесной пожар, возникший в Геранбое в результате обстрела ВС Армении из тяжелой артиллерии, потушен.

Об этом в пятницу сообщили Trend в МЧС Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в результате интенсивного обстрела лесного массива в Геранбойском районе из тяжелой артиллерии ВС Армении возник пожар. К месту происшествия были привлечены соответствующие силы МЧС и сотрудники Регионального центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов. Совместными усилиями пожар был локализован и потушен. Следует отметить, что Армения фактически совершает экологический террор против Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)