В Баку горит трехэтажный хостел

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в трехэтажном здании (хостел) на улице Башира Сафароглу Насиминского района Баку.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МЧС Азербайджана, на территорию, где произошел пожар, были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы министерства и соответствующие спасательные подразделения Службы спасения особого риска.

По предварительным данным, горит третий этаж и крыша здания. Отмечается, что в здание не жилое. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара и другие неотложные спасательные работы.