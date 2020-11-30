В Баку горит трехэтажный хостел
БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в трехэтажном здании (хостел) на улице Башира Сафароглу Насиминского района Баку.
Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на МЧС Азербайджана, на территорию, где произошел пожар, были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы министерства и соответствующие спасательные подразделения Службы спасения особого риска.
По предварительным данным, горит третий этаж и крыша здания. Отмечается, что в здание не жилое. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара и другие неотложные спасательные работы.
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