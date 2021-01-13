В Шамахинском районе произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сегодня в 12:12 по местному времени на территории Шамахинского района произошло землетрясение, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы.
В эпицентре (в Пиргулу) подземные точки ощущались в 4 балла, в ближайших населенных пунктах - до 3 баллов.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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