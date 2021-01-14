В Тертере бульдозер подорвался на противотанковой мине, водитель ранен

БАКУ /Trend/ - На освобожденной от оккупации территории Азербайджана подорвался на противотанковой мине бульдозер, сообщает в четверг Trend со ссылкой на прокуратуру Тертерского района.

Как отмечается, это произошло накануне около 11 часов в ходе работ по строительству дороги через территорию сел Суговушан и Тертер в освобожденном Тертерском районе

Управлявший бульдозером сотрудник Ходжалинского дорожного управления № 54, житель Бардинского района Оджагвердиев Алияр Идаят оглу (1960) получил многочисленные ранения.

По факту в прокуратуре Тертерского района проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)