Неблагоприятные погодные условия серьезно препятствуют тушению пожара в Гирканском национальном парке - МЧС (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает принимать оперативные и неотложные меры по тушению пожара в Гирканском национальном парке в Астаринском районе.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС, сложнопроходимая местность и неблагоприятные погодные условия серьезно затрудняют тушение пожара. Министерство по чрезвычайным ситуациям принимает необходимые меры для предотвращения распространения огня на более обширную территорию и нанесения большего ущерба национальному парку и окружающей среде в целом.

К тушению пожара привлечены свыше 100 сотрудников МЧС и министерства экологии и природных ресурсов, а также около десятка единиц техники, включая самолёт-амфибия "Бе-200ЧС" МЧС Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)