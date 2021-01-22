В Азербайджане произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - 21 января в 23:23 по местному времени на территории Шахбузского района, в 12 километрах к северо-западу от станции Шахбуз произошло землетрясение.

Об этом говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, передает Trend.

Магнитуда подземных толчков в эпицентре составила 4, в близлежащих населенных пунктах землетрясение ощущалось магнитудой до 3.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 километров.