МЧС продолжает поисково-спасательную операцию в Хырдалане (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательную операцию на месте обвала в результате взрыва двухэтажного частного жилого дома в городе Хырдалан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт министерства.
Как сообщалось ранее, были спасены шесть человек, которые оставались под завалами, а также извлечено тело одного погибшего.
К спасательной операции были привлечены 228 человек личного состава Службы спасения особого риска МЧС, 19 единиц техники, 20 пожарных и 3 единицы техники противопожарной службы, 4 обученные собаки.
Поисково-спасательная операция продолжается.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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