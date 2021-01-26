МЧС продолжает поисково-спасательную операцию в Хырдалане (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательную операцию на месте обвала в результате взрыва двухэтажного частного жилого дома в городе Хырдалан, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт министерства.

Как сообщалось ранее, были спасены шесть человек, которые оставались под завалами, а также извлечено тело одного погибшего.

К спасательной операции были привлечены 228 человек личного состава Службы спасения особого риска МЧС, 19 единиц техники, 20 пожарных и 3 единицы техники противопожарной службы, 4 обученные собаки.

Поисково-спасательная операция продолжается.

(Текст: Кямаля Сеидова)