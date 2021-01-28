На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Академии наук Азербайджана.

Землетрясение магнитудой 4,5 балла произошло в 21:06 по местному времени.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине 60 км. Землетрясение в прибрежных районах ощущалось до 3 баллов.

(Редактор: Наталья Кочнева)