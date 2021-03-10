В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте грузовой поезд столкнулся с автобусом.
Как передает в среду Trend, инцидент произошел в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева. Сообщается, что в результате происшествия скончался сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги".
На территорию прибыли сотрудники правоохранительных органов и других соответствующих структур.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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