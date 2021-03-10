В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия 10 марта 2021 15:46 (UTC+04:00)
В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте грузовой поезд столкнулся с автобусом.

Как передает в среду Trend, инцидент произошел в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева. Сообщается, что в результате происшествия скончался сотрудник ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На территорию прибыли сотрудники правоохранительных органов и других соответствующих структур.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались почти 100 человек
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались почти 100 человек
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 82 человека
В Иране за минувшие сутки от коронавируса скончались 82 человека
Третью партию вакцины &quot;Спутник V&quot; отправили в Тегеран
Третью партию вакцины "Спутник V" отправили в Тегеран
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Баку появился еще один регулируемый пешеходный переход (ФОТО) Общество 16:24
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" о столкновении поезда с автобусом в Сумгайыте Происшествия 16:22
В Азербайджане предусматривается создать систему студенческих кредитов Общество 16:18
В азербайджанской армии пройдут оперативно-тактические учения Политика 16:11
Pfizer/BioNTech доставит в ЕС дополнительно 4 млн доз вакцины до конца марта Европа 16:10
ЛУКОЙЛ назвал размер инвестиций в СП в Азербайджане Энергетика 16:08
Бакинский порт готовит к транспортировке контейнерные грузы в направлении Турции и Италии Транспорт 15:59
Венгерские компании могут участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане Энергетика 15:51
В Сумгайыте поезд столкнулся с автобусом, есть погибший (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 15:46
Госфинансирование развития и содержания автодорог Азербайджана превысило $10 млрд - ВБ Экономика 15:46
Названо первоначальное количество скважин для бурения установкой Satti Энергетика 15:38
Бизнес-ассоциация Грузии предлагает сократить ночные ограничения на два часа Грузия 15:35
Венгерские компании готовятся к участию в строительной программе на освобожденных территориях Азербайджана Политика 15:23
Сергей Лавров: Москва и Эр-Рияд не видят причин для подрыва интереса к сотрудничеству в ОПЕК+ Россия 15:18
В Баку горит судно Происшествия 15:14
В Зангилане высажено более 1 тыс. деревьев Общество 15:10
В Азербайджане еще одна школа закрылась из-за коронавируса Общество 15:07
Венгрия и Азербайджан обсуждают совместные проекты по восстановлению освобожденных территорий — министр Экономика 15:04
Обвиняемый в убийстве двух человек задержан в Беларуси и экстрадирован в Азербайджан Азербайджан 14:57
В Карабахе в 2020 году построено и отремонтировано свыше 2,5 тыс. километров автодорог Экономика 14:56
Генсек Национального Собрания Армении уходит с занимаемой должности Армения 14:54
В Финляндии вводят обязательное ношение масок в поездах Европа 14:46
ЦБ Азербайджана огласил размеры страховых взносов в связи с эксплуатацией недвижимого имущества Финансы 14:31
Власти Марокко одобрили применение российской вакцины "Спутник V" Арабские страны 14:30
Ведутся работы по полноценному использованию потенциала Баку-Тбилиси-Карс Экономика 14:23
Raiffeisen Bank нацелен на дальнейшее укрепление сотрудничества с Азербайджаном Финансы 14:11
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Политика 14:09
Диверсификация газовых поставок в Европу невозможна без азербайджанского газа - Петер Сиярто Энергетика 14:08
Узбекистан и Иран обсуждают возобновление регулярного авиасообщения Экономика 14:07
В России за сутки выявили 9 079 заразившихся коронавирусом Россия 14:00
Бейляр Эйюбов награжден орденом "Шараф" - Распоряжение Политика 13:55
Венгерские компании могут внести весомый вклад в восстановление Карабаха - глава МИД Венгрии Экономика 13:53
В Баку две школы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса Общество 13:52
На освобожденных территориях реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов - глава МИД Азербайджана Политика 13:44
Начаты переговоры с SOCAR по строительству газопровода в Венгрию – министр Экономика 13:44
Завтра в Баку ожидается дождь Общество 13:43
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана впятеро превысил предложение Финансы 13:33
Венгрия поддерживает участие своих компаний в восстановлении Карабаха – глава МИД Политика 13:32
Появились новые возможности с точки зрения развития региона - глава МИД Азербайджана Политика 13:29
В Баку будет летать турецкий лоукостер Экономика 13:27
В Баку ожидается снег и метель Общество 13:23
Рост числа заражений COVİD-19 в Азербайджане может сделать неизбежным ужесточение карантина - врач Общество 13:21
В Баку пройдет бизнес-форум Азербайджан-Грузия Бизнес 13:17
Госслужба Азербайджана выставит на аукцион 65 объектов госимущества Бизнес 13:09
На развитие ИТ-сектора Азербайджана в 2020 году выделено 75,7 млн манатов ИКТ 13:09
В основной капитал Азербайджана поступило свыше 1,3 млрд манатов Финансы 13:03
В Астаре активизировался оползень, переселены 9 семей Происшествия 13:03
Село Бахтиярлы Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 12:59
Подписан меморандум о сотрудничестве между ООО «Дашкесан Демир Филиз» и АГУНП Общество 12:58
В Баку прошла пресс-конференция глав МИД Азербайджана и Венгрии (ВИДЕО/ФОТО) Политика 12:57
В Шамкире и Габале откроются реабилитационные центры Общество 12:55
В Марыйском регионе Туркменистана ведется работа по газификации сел Энергетика 12:55
Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает прием документов на конкурс проектов в ряде сфер Экономика 12:49
Депутаты Мажилиса Казахстана обсуждают законопроект касательно аренды комплекса «Байконур» Казахстан 12:44
Депутат Севиль Микаилова провела очередную встречу с избирателями (ФОТО) Политика 12:42
Из крупного города в Казахстане в Стамбул стартует прямой авиарейс Казахстан 12:39
Первичный рынок ценных бумаг в Азербайджане значительно вырос по итогам 2020 г. Финансы 12:35
Компания «Karvan-L» объявляет тендер Общество 12:30
Новая рубрика на портале Karvannews Общество 12:30
Скончался народный художник Азербайджана Мирнадир Зейналов Социум 12:25
Ветераны Отечественной войны Азербайджана обеспечиваются высокотехнологичными средствами для передвижения (ФОТО) Общество 12:21
"Дочка" ЗАО АЖД доставила экспортные российские грузы в Турцию Экономика 12:09
Сладкая болезнь под названием любовь к театру – поздравления от Александра Шаровского Культура 12:05
Apple сократит производство iPhone на 20% в первой половине года США 12:00
В Индии автобус упал в ущелье Другие страны 11:56
Более 70% доходов SOFAZ пришлось на продажу нефти и газа Энергетика 11:56
В Туркменистане повышается объем сбора урожая бананов Бизнес 11:52
Совокупные активы страхового сектора Азербайджана по итогам 2020 г. сократились Финансы 11:44
Новым главой администрации правительства Грузии стал посол в Польше Грузия 11:41
Обнародованы возрастные группы инфицированных коронавирусом в Азербайджане Общество 11:40
Больше всего случаев заражения коронавирусом по Баку выявлено в Бинагадинском районе Общество 11:38
В Азербайджане вакцинировались от коронавируса уже более 428 тыс. человек Общество 11:34
Президент Ильхам Алиев принял в формате видеоконференции главу МИД Венгрии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:28
Загрязнение токсичными отходами с территории Армении привело к гибели рыб в реке в Зангиланском районе Общество 11:26
EIA повысило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 11:04
В 2020 г. в дорожный сектор Азербайджана вложено инвестиций на более чем 1,7 млрд манатов Экономика 10:59
Турецкие компании готовы к сотрудничеству по нефти и газу Каспия - Чавушоглу Энергетика 10:51
В марте Узбекистан получит более миллиона доз вакцины ZF-UZ-VAC 2001 Узбекистан 10:50
«Узбекнефтегаз»: Для предотвращения потерь в нефтяных скважинах введено специальное устройство Узбекистан 10:47
Цена на азербайджанскую нефть превышает $68 за баррель Финансы 10:45
АО «Лотос» поддержит открытие логистического центра Туркменистана в Астрахани Транспорт 10:43
Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США Энергетика 10:40
В Азербайджане планируется освободить от таможенных пошлин ввоз ряда типов автомобилей Транспорт 10:36
Илон Маск разбогател за сутки на рекордную сумму США 10:34
Как защитить глаза от воздействия компьютерного излучения? Общество 10:33
Средства SOFAZ выросли по итогам 2020 года Энергетика 10:30
Минэнерго Азербайджана о статусе проекта интерконнектора с Грузией и Румынией Энергетика 10:27
Из программы приемного экзамена в вузы исключены сложные темы - ГЭЦ Азербайджана Общество 10:19
«Лаборатория Касперского»: одна доза вакцины от Covid-19 продаётся в даркнете в среднем за 500 долларов ИКТ 10:18
Золото и серебро в Азербайджане дорожают Финансы 10:12
В Азербайджане упрощена форма заданий выпускных экзаменов Общество 10:08
«Южный газовый коридор» - это многогранный, многосторонний энергетический проект - Госдеп США Энергетика 10:00
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:51
Казахстан приветствует решение Туркменистана стать наблюдателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии Бизнес 09:40
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет очередное заседание Политика 09:27
В Гобустане меняется назначение земельного участка площадью 78 га Экономика 09:25
Члены ВТО призвали обсудить с производителями увеличение числа выпускаемых вакцин В мире 08:48
Расширение «Южного газового коридора» позволит Болгарии увеличить пропускную способность IGB Энергетика 08:33
Грузия рассматривает возможность приобретения китайских вакцин Грузия 08:10
Внешнеторговый оборот Ирана достиг 65,5 млрд долларов Иран 08:06
Все новости