В хлебном цехе в Гедабеке выявлены нарушения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает принимать меры по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав потребителей в стране в рамках требований законодательства.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, сотрудники АПБ осуществили проверку на предприятии по производству хлеба в городе Гедабек. В ходе проверки было установлено, что предприятие действовало без соблюдения требований технических нормативно-правовых актов. Таким образом, не соблюдалась технологическая последовательность, не проводились своевременная очистка и дезинфекция оборудования, дезинсекционные и дератизационные мероприятия, персонал не проходил первичные и периодические медицинские осмотры и не обеспечивался соответствующей формой. В соответствии с требованиями законодательства в связи с выявленными недостатками были приняты соответствующие меры, даны обязательные инструкции по обеспечению технических регламентов в области продовольственной безопасности на предприятии.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)