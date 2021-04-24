В Шуше найдены оружие и боеприпасы

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжаются профилактические мероприятия для обнаружения оставленного армянами вооружения и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщили Trend в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, в ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Шушинского районного отдела полиции и военнослужащими Внутренних войск совместно с соответствующими структурами Службы государственной безопасности, на территории города Шуша были обнаружены и переданы по назначению: 11 ракетных установок различных типов, 4 гранатомета, 1 автомат, 14 гранат различных типов, 4 выстрела для гранатомета, 32 магазина для автомата, 1 устройство связи, 19 140 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

(Редактор: Надир Насиров)