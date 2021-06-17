Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащих в ДТП в Лачине

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело по факту гибели военнослужащих в ДТП в Лачинском районе, сообщил в ответ на запрос Trend старший помощник военного прокурора Азербайджана, руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, советник юстиции Фирад Алиев.

На основании поступившей информации сотрудники Физулинской военной прокуратуры осмотрели место происшествия, собрали свидетельские показания и выполнили другие необходимые действия.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП, произошедшего 16 июня 2021 года с участием грузовика марки МАЗ на территории Лачинского района, погибли военнослужащие Государственной пограничной службы - старший лейтенант Насибов Эльмеддин Сулейман оглу и прапорщик Кямаллы Кямал Вилаят оглу.

По факту в Физулинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 351.3 (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана, опрошены свидетели, назначены соответствующий экспертизы и проведены другие необходимые следственные действия.

«В настоящее время расследование продолжается. Будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства», - отметил Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)