Руководство армянских компаний, незаконно доставлявших оружие в Карабах, объявлено в международный розыск - Генпрокуратура Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать меры для разоблачения в мире оккупационной политики Армении, которая, поддерживая террористическую деятельность на государственном уровне, превратила терроризм в одно из основных средств своей агрессивной политики.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, было проведено расследование по информации, опубликованной в ряде СМИ и социальных медиа, о незаконном ввозе в Армению, а оттуда - в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана боеприпасов и военной техники.
Руководство армянских компаний, незаконно доставлявших оружие в Карабах, объявлено в международный розыск - Генпрокуратура Азербайджана
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Руководство армянских компаний, незаконно доставлявших оружие в Карабах, объявлено в международный розыск - Генпрокуратура Азербайджана
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