Руководство армянских компаний, незаконно доставлявших оружие в Карабах, объявлено в международный розыск - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана продолжает принимать меры для разоблачения в мире оккупационной политики Армении, которая, поддерживая террористическую деятельность на государственном уровне, превратила терроризм в одно из основных средств своей агрессивной политики.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Генпрокуратуру Азербайджана, было проведено расследование по информации, опубликованной в ряде СМИ и социальных медиа, о незаконном ввозе в Армению, а оттуда - в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана боеприпасов и военной техники.