В ДТП в Кельбаджаре погибли двое азербайджанских военнослужащих (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - Двое азербайджанских военнослужащих погибли в ДТП в Кельбаджарском районе, сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В результате ДТП, произошедшего вечером 13 августа, погибли лейтенант Гасанлы Эльдар Мушфиг оглу и сержант - сверхсрочник Джафаров Анар Мустагим оглу.
По факту ведется расследование.
Руководство министерства обороны выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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