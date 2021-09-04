В Баку трагически погибший полицейский успел спасти четырех человек (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Стали известны подробности инцидента на пляже в Хазарском районе Баку, когда 21-летний сотрудник Отдельного полка полиции быстрого реагирования Ибрагим Алосманов погиб, спасая тонувшего в море человека.
Как сообщает в субботу Trend, в тот день полицейский спас четырех человек.
Алосманов увидел, что в море тонут пять членов одной семьи. Полицейский немедленно бросился им на помощь.
У одного из тонувших случился приступ эпилепсии, и Алосманов оказал ему первую помощь.
Он попытался спасти пятого тонувшего, но из-за высоких волн и большой глубины ему этого не удалось. Полицейский утонул вместе с человеком, которого пытался спасти.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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