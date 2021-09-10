Генпрокуратура Азербайджана подтвердила факт задержания руководителя сайта
БАКУ /Trend/ - Руководитель сайта "Azadinfo.az" Махир Хаттаб задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Он обвиняется в шантаже путем вымогательства.
Данную информацию подтвердили Trend в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
В структуре отметили, что общественность будет дополнительно проинформирована об этом.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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