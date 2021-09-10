Генпрокуратура Азербайджана подтвердила факт задержания руководителя сайта

БАКУ /Trend/ - Руководитель сайта "Azadinfo.az" Махир Хаттаб задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре. Он обвиняется в шантаже путем вымогательства.

Данную информацию подтвердили Trend в пятницу в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В структуре отметили, что общественность будет дополнительно проинформирована об этом.

(Перевод: Кямаля Сеидова)