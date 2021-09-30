Детали с места убийства, совершенного сотрудником полиции в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 сентября, около 09:00, сотрудник патрульно-постовой службы Низаминского РУП Исмаил Мамедов, находясь при исполнении служебных обязанностей, получил информацию о том, что его жена Ханым Мамедова на почве семейного конфликта обратилась с жалобой на него в 24-е отделение полиции, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Он прибыл в отделение, в котором находилась Х.Мамедова, и застрелил ее из табельного оружия.

И.Мамедов задержан, по факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Trend представляет вниманию читателей фото с места происшествия.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)