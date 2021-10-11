Выявлены противозаконные действия экс-главы муниципалитета в Джалилабадском районе

БАКУ /Trend/ - В Джалилабадской районной прокуратуре было проведено расследование по факту присвоения денежных средств должностными лицами Муганского муниципалитета.

Как сообщили в понедельник Trend в районной прокуратуре, в ходе проверок возникли основательные подозрения в том, что бывший председатель муниципалитета Айгюн Меликова, злоупотребив служебным положением, в 2020 году незаконно сдала в аренду отдельным лицам в целом 62 гектара муниципальных земель, а также присвоила 4 070 манатов, выделенных из госбюджета муниципалитету. Кроме того, Расиф Гасанов, проработавший на этой должности до Меликовой, путем повышения своей зарплаты на 2 240 манатов нанес материальный ущерб муниципальному бюджету в размере 6 310 манатов.

По факту в Джалилабадской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 179.2.3 (присвоение либо растрата лицом с использованием своего служебного положения) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями).

В настоящее время проводятся интенсивные следственно-оперативные мероприятия с целью определения других причастных к указанным противозаконным действиям лиц.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)