Прапорщик азербайджанской армии совершил суицид

БАКУ /Trend/ - Прапорщик азербайджанской армии Мамедов Намин Руслан оглу 14 октября совершил суицид.

Этот факт подтвердили в пятницу Trend в министерстве обороны.

По данным ведомства, вечером 14 октября прапорщик азербайджанской армии Намин Мамедов совершил суицид по адресу, где он проживал. Он находился в отпуске.

По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)