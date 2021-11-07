БАКУ /Trend/ - В Джебраиле на мине подорвался мирный житель.

Об этом Trend сообщает в воскресенье со ссылкой на прокуратуру Джебраильского района Азербайджана.

Согласно информации, в прокуратуру поступила информация о том, что 7 ноября около 16:00 на мине на освобожденной от оккупации территории района подорвался Ханлар Асланов, 1967 года рождения.

Было установлено, что Ханлар Асланов получил различные травмы в результате подрыва на противопехотной мине во время сельскохозяйственных работ.

По факту в прокуратуре Джебраильского района ведется расследование.