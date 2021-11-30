Распространены кадры с места подрыва на мине мирного жителя в Джебраиле (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры с места подрыва на мине мирного жителя в Джебраильском районе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Общественное телевидение.

29 ноября на территории освобожденного села Мехтили Джебраильского района Натиг Мамедов (1980 года рождения) подорвался на мине во время проведения ремонтно-строительных работ.

По информации Генпрокуратуры, в результате взрыва у Мамедова произошла травматическая ампутация правой ноги.

Сотрудники надзорного ведомства осмотрели место происшествия, была назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту Джебраильская районная прокуратура проводит расследование.

Представляем вниманию читателей эти видеокадры.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)