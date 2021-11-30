Более 50% минных инцидентов произошли при незаконном проникновении на освобожденные земли Азербайджана – Агентство (версия 2)

(первая версия в 15:10)

БАКУ /Trend/ - 51 процент минных инцидентов произошел в результате незаконного проникновения на освобожденные территории Азербайджана, а 26 процентов - во время выхода за пределы очищенной от мин территории, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Агентство Азербайджана по разминированию.

«После освобождения азербайджанских территорий жертвами минных инцидентов стали 24 мирных жителя, еще 49 получили ранения», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что число подобных несчастных случаев выросло в последние дни.

«Поэтому призываем граждан отказаться от незаконного посещения критически загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами освобожденных территорий и дождаться завершения процесса по очистке этих земель», - подчеркивается в информации.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)