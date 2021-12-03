В Баку произошел пожар

БАКУ /Trend/ - Рядом с Зимним парком в Насиминском районе Баку произошел пожар.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС, причиной задымления на территории стали горящие покрышки.

"На место были привлечены пожарники МЧС, на территории обеспечена безопасность", - сообщили в структуре.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)