В Самур-Абшеронском канале обнаружены танковые и артиллерийские снаряды (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На короткий номер 112 горячей линии МЧС поступила информация об обнаружении боеприпасов на участке Самур-Абшеронского канала, проходящем по территории поселка Гобу Абшеронского района, сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

В связи с этим на место незамедлительно прибыла группа пиротехников из Службы спасения особого риска МЧС.

В ходе осмотра места происшествия пиротехники обнаружили 125-мм танковый снаряд BK-14 и 122-мм артиллерийский снаряд OF-56 (без взрывателя), которые были изъяты и утилизированы.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)