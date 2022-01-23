Произошел пожар в Балакянском районе, есть погибший
БАКУ /Trend/ - В селе Герекли Балакянского района загорелись воспламеняющиеся конструкции одноэтажной вспомогательной постройки общей площадью 12 кв.м.
Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, при осмотре места пожара было обнаружено обгоревшее тело Османова Зумрата Наджмеддин оглу (1947 г.р.) и передано по назначению.
Пожар был потушен.
По факту ведется расследование со стороны соответствующих органов.
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