Главное управление по борьбе с коррупцией провело операцию в 5 городах и районах Азербайджана, задержаны должностные лица

БАКУ /Trend/ - Главное управление по борьбе с коррупцией провело операцию в пяти городах и районах Азербайджана, задержаны должностные лица Государственной службы по вопросам имущества и муниципалитетов.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, по уголовному делу, расследуемому в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями должностных лиц Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики и муниципалитетов, было установлено, что начальник Ширванского городского отдела Госслужбы Назим Сафаров, начальник Уджарского территориального отдела Амиль Асланов, председатель муниципалитета Дашсалахлы Газахского района Асиф Юсифов, председатель муниципалитета Гохмуг Шекинского района Этибар Эйвазов и заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития Аппарата главы Исполнительной власти Кюрдамирского района Руслан Алиев совместно с ранее обвиняемыми по делу лицами участвовали в преступных деяниях.

Так, были выявлены основания для подозрения в том, что указанные лица в 2020-2022 годах, войдя в сговор с заведующим сектором отдела по организации государственного управления землями и геодезии Илдырымом Мамедовым и другими обвиняемыми, получали взятки от отдельных лиц за предоставление положительного заключения о передаче в собственность, пользование и аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Вышеупомянутым лицам (10 человек) были предъявлены обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса - 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 312.1 (дача взятки) и другим статьям, в отношении них были избраны меры пресечения в виде ареста, домашнего ареста и другие меры пресечения.

В настоящее время продолжается расследование по выявлению и привлечению к ответственности других должностных лиц, совершивших противоправные действия.

(Перевод: Фидан Мустафаева)