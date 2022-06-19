Агентство по разминированию Азербайджана о подрыве своего сотрудника на мине в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - 19 июня сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана Шукуюров Али Ширали оглу, 1992 года рождения, подорвался на противопехотной мине во время службы в освобожденном от оккупации Джебраильском районе.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства, от волны взрыва осколки камня, поднявшихся с земли, слегка поранили ногу сотрудника.

В результате Шукюров Али Ширали оглы был доставлен в районную больницу, прошел необходимые обследования и был выписан домой.

Агентство еще раз призывает граждан Азербайджана к осторожности и бдительности на освобожденных территориях.