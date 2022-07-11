Пожар в лесистой местности в Баку потушен (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Пожар, вспыхнувший в лесистой местности возле Ходжасанского круга в Бинагадинском районе города Баку, был потушен подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По предварительной информации, сгорели сухая трава и деревья на площади около 700 м². Прилегающие территории защищены от огня.

21:27 (GMT+4) На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о возгорании в лесистой местности возле Ходжасанского круга Бинагадинского района города Баку, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Сразу же после получения информации на место пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.