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В Баку произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

Происшествия Материалы 22 июля 2022 23:45
В Баку произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

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БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку в одноэтажном доме общей площадью 35 кв. м. произошел взрыв, после чего начался пожар.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, от взрывной волны обрушилась передняя стена здания. При пожаре сгорели горючие конструкции здания и бытовые предметы.

В результате происшествия пострадал один человек.

Прилегающее двухэтажное здание было защищено от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной команды.

В связи с происшествием соответствующие органы ведут расследование.

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