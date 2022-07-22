В Баку произошел взрыв в жилом доме, есть пострадавший

БАКУ /Trend/ - В Сабунчинском районе Баку в одноэтажном доме общей площадью 35 кв. м. произошел взрыв, после чего начался пожар.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС, от взрывной волны обрушилась передняя стена здания. При пожаре сгорели горючие конструкции здания и бытовые предметы.

В результате происшествия пострадал один человек.

Прилегающее двухэтажное здание было защищено от огня. Пожар был потушен подразделениями пожарной команды.

В связи с происшествием соответствующие органы ведут расследование.