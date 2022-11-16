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В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 16 ноября 2022 11:27 (UTC +04:00)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории села Мешади Гасан Хызинского района.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно выехала группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженный боеприпас - 140-мм ракетный снаряд OF-14M.

Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания специалистами группы Службы спасения особого риска.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе осмотра на месте происшествия и прилегающей территории не обнаружено.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
В Хызы обнаружен боеприпас (ФОТО/ВИДЕО)
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