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Наказаны лица за проявление неуважения к памятнику Узеиру Гаджибейли

Происшествия Материалы 6 января 2023 14:13 (UTC +04:00)
Наказаны лица за проявление неуважения к памятнику Узеиру Гаджибейли

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Наказаны лица за проявление неуважения к памятнику великому композитору Азербайджана Узеиру Гаджибейли, сообщил в пятницу Trend начальник отдела пресс-службы МВД, старший лейтенант полиции Зейни Гусейнов.

В социальной сети распространились видеокадры, на которых 3 января этого года двое молодых людей бросают ботинок в памятник композитору перед зданием Национальной консерватории.

Видеокадры были изучены сотрудниками полиции, в результате проведенных мероприятий была установлена их личность. Совершившие указанное деяние Эльвин Исмаилов и Фарид Джафаров были задержаны. В отношении обоих лиц составлены протоколы об административном правонарушении по соответствующим статьям. Фарид Джафаров оштрафован, а Эльвин Исмаилов по решению суда приговорен к 15 дням административного ареста.

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