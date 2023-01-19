В Гейгеле в результате ДТП погибла 8-летняя девочка

БАКУ /Trend/ - В Гейгельском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили в четверг Trend в МВД, инцидент произошел 18 января около 19 часов на территории поселка Гаджимелик Гейгельского района.

Согласно информации, столкнулись машина марки "Опель" под управлением жителя поселка Салманова Б. и грузовик марки "КамАЗ" под управлением жителя Шамирского района Тагиева А. В Результате 8-летняя пассажирка легкового автомобиля, дочь водителя, Ляман Салманова скончалась на месте происшествия, а ее мать была госпитализирована.

Расследование проводит Главное следственное управление.

(Перевод: Нубар Кулузаде)