В Сумгайыте обнаружены боеприпасы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте обнаружены боеприпасы.

Как сообщили в понедельник Trend в МЧС, на горячую линию “112” поступила информация об обнаружении боеприпасов в городском поселке Гаджи Зейналабдин.

"На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. После принятия соответствующих мер безопасности на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены один 122-мм снаряд и 13 осколков авиабомбы TAB-7. Обнаруженные боеприпасы были изъяты и вывезены с территории для обезвреживания специалистами оперативной группы по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. В ходе дополнительного осмотра прилегающей территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было", - говорится в сообщении.