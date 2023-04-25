В Билясуваре продолжается поисково-спасательная операция в здании, где произошел взрыв (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается поисково-спасательная операция со стороны сил Министерства по чрезвычайным ситуациям в связи с разрушениями, вызванными взрывом в пятиэтажном жилом доме, расположенном в городе Билясувар, передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Согласно информации, в настоящее время операция проводится с использованием специального оборудования.

Напомним, что в понедельник в Билясуваре произошел взрыв на последнем этажа пятиэтажного жилого здания. В результате взрыва обрушились потолок квартиры и крыша здания. До настоящего времени из под завалов спасены два человека.