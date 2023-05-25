В жилом доме в Гедабеке произошел взрыв (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в частном доме, расположенном в селе Арыгдам Гедабекского района.

Как передает Trend со ссылкой на МЧС, в связи с полученной информацией на место происшествия были немедленно привлечены силы части пожарной охраны Гедабекского района Службы государственной пожарной охраны министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв произошел в результате утечки бытового газа в двухэтажном частном доме общей площадью 300 кв.м. В результате воздействия взрывной волны были выбиты железная дверь гаража на первом этаже дома и оконные рамы на втором этаже, частично деформирован пол дома, а также нанесен ущерб дому. В результате происшествия пострадала хозяйка дома Гулиева Р. М.

Соответствующие меры безопасности были приняты на месте сотрудниками МЧС.

В связи с фактом ведется расследование.