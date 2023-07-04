Информации о разрушениях и пострадавших при землетрясении нет – МВД

БАКУ /Trend/ - В Министерство внутренних дел (МВД) информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало. Утверждения, распространяемые на некоторых страницах в социальных сетях, беспочвенны и не соответствуют действительности.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе МВД.

"МВД поставило перед полицией страны особые задачи, была организована непрерывная служба с привлечением на службу дополнительных сил. Нет ничего, что могло бы вызвать особое беспокойство. Вся информация тщательно контролируется", - сообщили в министерстве.

Отметим, что по данным Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, на Каспии произошло землетрясение магнитудой 5,7.

Эпицентр подземных толчков располагался в 80 километрах к северо-востоку от Хачмазского района, очаг землетрясения находился на глубине 35 километров.

Подземные толчки ощущались в некоторых районах страны, в том числе в городе Баку.