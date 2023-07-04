Обвиняемый в выдаче фальшивых справок о непригодности врач привлечен к ответственности

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики ведется расследование уголовного дела о незаконных действиях Гараджаева Ильгара Гараджа оглы, занимавшего должность начальника отдела в юридическом лице публичного права «Сабунчинский медицинский центр».

Об этом во вторник сообщили Trend в Генпрокуратуре.

В ходе расследования выявлены обоснованные подозрения в том, что Ильгар Гараджаев, занимавший указанную должность, выдавал за взятку (общая сумма превышает 18 тысяч манатов) фальшивые медицинские заключения о негодности к военной службе отдельным призывникам, которые были абсолютно здоровы.

На основании собранных по делу предварительных доказательств Ильгару Гараджаеву было предъявлено обвинение по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (должностной подлог) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в связи с чем решением суда ему назначена мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом состояния здоровья и возраста.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.