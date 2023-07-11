Арестованы должностные лица Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики продолжает принимать комплексные меры в связи со случаями незаконного уклонения от военной службы.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, на основании информации, поступившей из Хазарского районного управления Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджанской Республики было проведено расследование.

В ходе разбирательств были выявлены обоснованные подозрения в том, что исполняющий обязанности начальника Отдела призыва на действительную военную службу Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу старший офицер Савалан Расулов и офицер этого же отдела Фарид Исмаилов, вступив в сговор с другими лицами, получали от граждан в качестве взятки различные суммы денег в обмен на признание отдельных призывников негодными к действительной военной службе. Тем самым Савалан Расулов и Фарид Исмаилов злоупотребили своими служебными полномочиями.

На основании предварительных доказательств, собранных по данному делу, Савалану Расулову и Фариду Исмаилову были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, в отношении них решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия, направленные на привлечение к ответственности иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений.

Напомним, что ранее начальник Хачмазского районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Агаев Рагим Алифага оглу был арестован за незаконные действия при исполнении служебных обязанностей.