Военнослужащий азербайджанской армии совершил суицид

БАКУ/Trend/- В Кяльбаджарскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий воинской части № N министерства обороны Азербайджанской Республики Тагиев Рамал Исрафил оглы покончил с собой выстрелом из огнестрельного оружия.

Об этом во вторник Trend сообщил старший помощник военного прокурора Азербайджанской Республики - руководитель пресс-службы Военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев.

Он отметил, что на основании поступившей информации, сотрудниками Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики был проведен осмотр места происшествия и тела, в качестве вещественных доказательств изъяты предметы, имеющие значение для дела, и выполнены другие действия.

По данному факту в Кяльбаджарской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, будет обеспечено принятие всех мер в соответствии с требованиями законодательства.