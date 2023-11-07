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В Низаминском районе Баку задержано лицо, пытавшееся продать пистолет (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 7 ноября 2023 12:12 (UTC +04:00)
В Низаминском районе Баку задержано лицо, пытавшееся продать пистолет (ВИДЕО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Низаминском районе города Баку задержано лицо, пытавшееся продать пистолет системы "Макаров".

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе МВД Азербайджана продолжаются мероприятия, проводимые сотрудниками полиции по сдаче гражданами огнестрельного оружия и боеприпасов на добровольной основе, а также получения их в ходе операций.

"В результате очередного мероприятия, проведенного сотрудниками 25-го отделения Низаминского районного управления полиции на основе поступившей оперативной информации, был выявлен и задержан ранее судимый житель Евлахского района Сеймур Мустафаев (1984 года рождения), незаконно носивший при себе огнестрельное оружие. Отметим, что упомянутое лицо находится в розыске по подозрению в совершении различных преступлений. При личном осмотре у него были обнаружены и изъяты пистолет марки "Макаров", три патрона и магазин для патронов.

С.Мустафаев заявил, что приобрел оружие некоторое время назад и хранил его с целью продажи", - говорится в сообщении МВД.

По данному факту в отделении полиции продолжаются расследования.

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