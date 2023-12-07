Названы районы Азербайджана, где ощущалось сегодняшнее землетрясение

БАКУ /Trend/ - Землетрясение магнитудой от 5 до 3 баллов ощущалось в Алтыагадже, Сиязане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Гобустане и Абшеронском полуострове.

Как передает в четверг Trend, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

"Землетрясение было зафиксировано в Каспийском море в 51 км к северо-востоку от станции Алтыагадж",- говорится в информации центра.

Отметим, что землетрясение было зафиксировано в Каспийском море, в 60 км к востоку от станции Сиязань. Землетрясение было зарегистрировано на глубине 68 км.

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