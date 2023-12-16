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В Агдаме микроавтобус врезался в препятствие - есть раненые

Происшествия Материалы 16 декабря 2023 09:40 (UTC +04:00)
В Агдаме микроавтобус врезался в препятствие - есть раненые

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Агдаме микроавтобус врезался в препятствие.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что в министерство поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в поселке Биринджи Дердйол Агдамского района.

В связи с этим по вызову были привлечены спасательные силы карабахского регионального центра МЧС.

В ходе оценки операционных условий установлено, что микроавтобус марки «Mercedes» врезался в препятствие на обочине, в автомобиле оказались зажаты 3 человека.

В результате проведенных спасательных мероприятий 3 человека были извлечены из транспортного средства с различными травмами и переданы бригаде скорой медицинской помощи.

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