Продолжаются случаи кибермошенничества от имени "Азерпочт" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Киберпреступники продолжают совершать мошенничество от имени ООО "Азерпочт".

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на информацию Службы электронной безопасности, мошенники, создавая ссылки, похожие на официальное доменное имя "Azerpoçt", перенаправляют граждан на фейковые веб-сайты. Внутри этих веб-сайтов созданы специальные разделы для завладения информации с банковских карт и других персональных данных граждан.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять подобным веб-сайтам, не передавать через подозрительные ссылки информацию о банковской карте и другие личные данные другой стороне. Уточнять официальные данные следует непосредственно у самих учреждений.

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