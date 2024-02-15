В Зангиланском районе произошел пожар (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в селе Джахангирбейли Зангиланского района.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе МЧС Азербайджана, в связи с этой информацией сразу же по вызову были привлечены силы пожарной части Зангиланского района Государственной противопожарной службы МЧС.

В результате срочных и неотложных мер, предпринятых пожарными, пожар, возникший на открытой местности, был потушен, было предотвращено его распространение на большую площадь.

В результате пожара сгорело 13 гектаров камыша и кустарников. Окружающие территории, в том числе близлежащие объекты, были защищены от огня.

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