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В Баку произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (ВИДЕО)

Происшествия Материалы 5 марта 2025 10:22 (UTC +04:00)
В Баку произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (ВИДЕО)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - На горячую телефонную линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже",- говорится в сообщении ведомства.

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