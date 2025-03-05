В Баку произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую телефонную линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Низаминском районе города Баку.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

"На место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена позже",- говорится в сообщении ведомства.