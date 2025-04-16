В Баку произошел пожар в яслях-детском саду

БАКУ /Trend/ - В яслях-детском саду № 332 в городе Баку произошел пожар.

Об этом в среду Trend сообщили в Управлении образования города Баку.

Информация о пожаре незамедлительно была передана в Государственную противопожарную службу МЧС Азербайджана.

Благодаря оперативным действиям пожарных, распространение огня удалось предотвратить.

"Была обеспечена безопасность детей и сотрудников детского сада, а также учащихся и преподавателей средней школы №162, расположенной поблизости. В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время соответствующие органы расследуют причины инцидента",- говорится в сообщении Управления.

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