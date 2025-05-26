В центре Баку обнаружен артиллерийский снаряд

БАКУ /Trend/ - В Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) поступила информация об обнаружении военного боеприпаса во время строительных работ на территории Port Baku в Насиминском районе города Баку.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на ANAMA.

Было отмечено, что к месту происшествия были привлечены соответствующие оперативные подразделения ANAMA, МЧС и МВД Азербайджанской Республики, которые провели осмотр территории. В ходе осмотра был обнаружен один 76-мм осколочно-фугасный пушечный снаряд модели F-354, произведенный примерно в 1930-1940-х годах.

Боеприпас был вывезен в соответствующий район для обезвреживания и уничтожен контролируемым взрывом.

На месте происшествия и в прилегающей к нему территории были проведены дополнительные работы по очистке, опасные предметы обнаружены не были.

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