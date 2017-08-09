Армянские военнослужащие из-за голода самовольно покидают воинские части

9 августа 2017 15:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы массовый характер обрели случаи уклонения от службы в армянской армии и самовольного оставления боевых позиций.

Военнослужащий Г.Пирипосян воинской части ВС Армении, расположенной на оккупированной армянскими вооруженными силами азербайджанской территории - в Ходжавендском районе, 4 августа самовольно покинул воинскую часть.

Шестого августа в воинских частях, расположенных на территории Мадагиза, воинскую часть в одно и то же время самовольно покинули четверо военнослужащих армянской армии. В отношении Сергея Марданяна, Сагира Авакяна и Ивана Ванесяна была применена мера наказания согласно уставу. Об этом не было сообщено в Военную прокуратуру. Четвертый военнослужащий, имя которого всячески скрывалось командованием от военной полиции, при задержании признался, что был голоден и ушел за едой.

Еще один инцидент произошел в одном из подразделений армянской армии, расположенной на территории оккупированного Физулинского района. Ночью седьмого августа старший командир Халатьян самовольно покинул боевую позицию. Несмотря на то, что произошедшее скрывается, офицеры-сослуживцы сообщили, что он был задержан в нетрезвом состоянии.

Самое интересное произошло в воинской части захватнической армии, расположенной на территории Гадрутского района. Во время неожиданной проверки высшего командования артиллерийского дивизиона было установлено отсутствие трех военнослужащих. Армянский офицер, пытавшийся обмануть руководство, представил проверяющей комиссии других солдат вместо отсутствующих.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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