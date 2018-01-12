США призвали итальянское председательство в ОБСЕ поддержать усилия МГ по вопросу Нагорного Карабаха

12 января 2018 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - США призвали итальянское председательство в ОБСЕ поддержать усилия Минской группы по поиску мирного решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении миссии США при ОБСЕ.

«Мы призываем к оказанию полной и решительной поддержки вашему личному представителю и его миссии в содействии усилиям Минской группы по поиску мирного и устойчивого решения нагорно-карабахского конфликта», - говорится в заявлении.

Также в заявлении отмечается необходимость учитывать обнадеживающие признаки после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве в прошлом году.

Отметим, что с 1 января председательство в ОБСЕ перешло к Италии.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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