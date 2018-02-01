Сегодня главы МИД РФ и Италии обсудят нагорно-карабахский конфликт

1 февраля 2018 10:19 (UTC+04:00)

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Италии Анджелино Альфано обсудят нагорно-карабахский конфликт.

Как сообщает ТАСС, глава МИД Италии Анджелино Альфано прибывший в Москву в качестве председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), проведет в четверг переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, на которых обсудят нагорно-карабахский конфликт, а также план взаимодействия в рамках ОБСЕ.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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